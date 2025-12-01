Ирина Костылева заявила, что ее дочь продала родную мать ради любви к Плющенко
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Ирина Костылева — мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой — чемпионки России среди юниорок рассказала «Чемпионату», почему перевела дочь в академию «Ангелы Плющенко».
Юная воронежская фигуристка до прихода в академию занималась у нескольких тренеров, в том числе, у Этери Тутберидзе.
«Мы перешли к Плющенко, потому что нас подкупило шоу. Я устала пахать и вкладывать по 400 тыс. каждый месяц. Мы пришли, и Лена сразу же в первые минуты влюбилась в тренера. Сейчас она за эту любовь к нему продала мать», — рассказала Ирина.
«Ангелы Плющенко» обвиняют Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Евгений Плющенко обратился по этому поводу к детскому омбудсмену. Родительнице запретили появляться на территории академии.
