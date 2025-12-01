Ирина Костылева заявила, что ее дочь продала родную мать ради любви к Плющенко

Юная воронежская фигуристка до прихода в академию занималась у нескольких тренеров, в том числе, у Этери Тутберидзе.

«Мы перешли к Плющенко, потому что нас подкупило шоу. Я устала пахать и вкладывать по 400 тыс. каждый месяц. Мы пришли, и Лена сразу же в первые минуты влюбилась в тренера. Сейчас она за эту любовь к нему продала мать», — рассказала Ирина.

«Ангелы Плющенко» обвиняют Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Евгений Плющенко обратился по этому поводу к детскому омбудсмену. Родительнице запретили появляться на территории академии.

Портал «Подмосковье сегодня» подробно рассказывал о скандале с мамой талантливой фигуристки и академией «Ангелы Плющенко».