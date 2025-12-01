Ирина Роднина нашла смягчающие обстоятельства для лыжника Большунова

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в интервью РИА Новости высказалась о скандале с лыжником Александром Большуновым.

После финиша на Кубке России в Кировске прославленный спортсмен толкнул своего коллегу Александра Бакурова и нанес ему травму. Президиум Федерации лыжных гонок России рассмотрит инцидент на своем заседании 2 декабря и определит наказание для Большунова.

Роднина заявила, что не оправдывает провинившегося спортсмена, но призвала его понять, поскольку он не смог сдержать эмоции в условиях колоссальных и физических нагрузок.

«Знаете, вы же сами возводите нас на какой-то пьедестал, а потом начинаете оттуда спускать, если вдруг что-то такое происходит. Но добивать человека не стоит, его можно наказать, но не четвертовать», — сказала Роднина.

Она предположила, что сейчас Большунов «себя бичует больше, чем кто-то». Отметим, что трехкратный олимпийский чемпион до сих пор не принес извинений травмированному Бакурову.