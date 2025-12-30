Ирина Роднина назвала лучших спортсменов 2025 года

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с РИА Новости назвала лучших спортсменов страны в уходящем году.

В первую очередь она отметила капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионах НХЛ. Роднина подчеркнула, что достижение российского хоккеиста — это не одномоментный успех, это итог большой работы на протяжении двух десятков лет.

Также знаменитая фигуристка выделила «Краснодар», впервые в истории выигравшего чемпионат России по футболу, и его владельца Сергея Галицкого.

