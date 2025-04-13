Ирина Роднина назвала преимущества американского спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы от Московской области Ирина Роднина в разговоре со Sport24 сравнила развитие спорта в США и России.

Прославленная фигуристка отметила, что в США абсолютно выстроена система детского и студенческого спорта. В России же, сколько бы ни вкладывали денег, нет полноценной системы ни школьного спорта, ни студенческого.

«Из преимуществ нашего спорта: система детско-юношеского спорта, которую мы сами придумали и сами развиваем», — сказала Роднина.

Сравнивать же спорт высших достижений, по ее словам, бессмысленно, поскольку в каждом виде есть свои традиции и особенности развития: какие-то виды лучше развиты в США, какие-то в Европе, в каких-то успешна Россия.

Ранее Ирина Роднина высказалась по поводу призовых у современных фигуристов.