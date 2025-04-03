«Я из поколения, когда выигрывали, но денег не получали. Теперь наоборот»: Роднина высказалась о призовых у фигуристов

Стало известно, что в минувшем сезоне больше всех заработал россиянин Марк Кондратюк, при том что российские фигуристы не участвовали в международных соревнованиях. Благодаря участию в шоу-турнирах Кондратюк заработал более $136 тыс., тогда как чемпион мира американец Иван Малинин — $125 тыс.

«Не знаю, могут ли призовые заменить выступления на международных турнирах. Я из того поколения, когда мы выступали, но денег не получали. Теперь все наоборот: деньги получают, но нет званий и титулов», — сказала Роднина.

Она подчеркнула, что во время ее карьеры спорт был любительским, профессионалов не допускали на Олимпийские игры.

Ранее стало известно, что победительница первенства России 13-летняя фигуристка Елена Костылева подготовила новые программы на следующий сезон.