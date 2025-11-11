Ирина Роднина назвала современное фигурное катание «использованием детского труда»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью «Комсомольской правде» высказалась за поднятие возрастного ценза в женском одиночном фигурном катании.

Она подчеркнула, что в профессиональном спорте должны быть определенные ограничения.

«Ну или тогда давайте называть женское фигурное катание детским фигурным катанием. И соглашаемся на то, что на них идут нагрузки — физические, технические, психологические в 15−16 лет. А что дальше? Сломанная судьба, испорченные нервы и сломанные позвоночники», — сказала Роднина.

Она предложила подсчитать, во что обойдется государству одна золотая медаль, завоеванная такой ценой, и назвала выступления юных фигуристок использованием детского труда.

Роднина поддержала поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании до 17 лет. Она отметила фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая единственная боролась с «вот этим детским садом», показывая по-настоящему красивое женское катание. Великая чемпионка напомнила, что фигурное катание — это не только в прыжки, в которые слишком «заигрались» российские тренеры.

Ранее Ирина Роднина раскритиковала современные танцы на льду в России, назвав программы «у моей собаки блохи».