Ирина Роднина раскритиковала современные танцы на льду в России

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с ТАСС посетовала на то, что современные российские фигуристы утратили в танцах на льду свой неповторимый стиль.

«В танцах да, у нас красивые пары, наверное, самые красивые девушки, но язык танца мы потеряли. Делаем какие-то программы… Я смотрю иногда, называется: у моей собаки блохи. 150 движений, а суммарно ничего не видим», — сказала Роднина.

Она отметила, что эта проблема касается и других видов спорта, где требуется музыкальное сопровождение, например, художественной гимнастики. По мнению великой фигуристки, спортсмены идут по легкому пути, выбирая классику или популярные западные мелодии, тогда как от россиян ждут чего-то особенного.

Ранее Ирина Роднина предложила не обсуждать спортсменов, сменивших российское гражданство, поскольку они уже «не наши».