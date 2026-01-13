Ирина Роднина объяснила успех американских фигуристов с российскими корнями

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью Sport24 высказалась об успехе фигуристов с российскими корнями на чемпионате США.

В мужском одиночном катании весь подиум заняли спортсмены российского происхождения — Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов, а в соревновании пар победили Алиса Ефимова и Максим Митрофанов.

«Такой пьедестал на чемпионате США — результат наших тяжелых 90-х годов. Тогда люди искали работу и была возможность уехать и найти себе применение в другом месте. Мы не можем выкинуть из нашей истории этот сложный период, когда страна просто рушилась», — сказала Роднина.

Она отметила, что успехи американцев с российскими корнями подтверждают тот факт, что отечественная школа фигурного катания остается очень сильной и востребованной во всем мире.

Особенно Роднина порадовалась за Максима Наумова, который потерял родителей и прошел через тяжелые испытания.

