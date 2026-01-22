Ирина Роднина обнаружила дополнительный козырь у Трусовой при возобновлении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре со Sport24 оценила шансы фигуристки Алекандры Трусовой выступить на Олимпийских играх 2030 года.

Серебряный призер Игр-2022 Трусова (в замужестве — Игнатова) объявила о решении возобновить карьеру. Подразумевается, что Олимпиада-2030 будет главной целью 21-летней спортсменки.

Трусова не выступала с 2023 года. Она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в августе у пары родился сын Михаил.

«Думаю, Трусовой будет даже несколько проще, потому что она ментально отдохнула и физически укрепилась за время паузы. Плюс рождение ребенка любую женщину укрепляет», — сказала Ирина Роднина.

Она считает, что фигуристке нужно только правильно совместить спорт и семейные обязанности.

Ранее хореограф Давид Глейхенгауз назвал черту характера фигуристки Аделии Петросян, которая ей иногда мешает.