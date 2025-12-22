Тренер Жулин считает, что фигуристу Гуменнику завысили оценки на чемпионате России

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с Metaratings.ru подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию у мужчин.

Турнир завершился 21 декабря в Санкт-Петербурге. В мужском одиночном катании первое место занял Петр Гуменник, который будет представлять Россию на Олимпийских играх. Фигурист получил по сумме двух программ 304,95 балла. Призерами соревнований стали Евгений Семененко (296,80) и Марк Кондратюк (281,08).

Жулин отметил, что ему больше понравились выступления Кондратюка и Семененко.

«Думаю, ему сегодня поставили оценки с учетом того, что он едет на Олимпиаду. Вторая оценка у него очень серьезная. Если добавить в скорости скольжений и вращений, будет вполне конкурентоспособно. Малинина в расчет я не беру — это другая планета», — оценил тренер выступление Гуменника.

При этом Жулин подчеркнул, что на нынешнем чемпионате России в мужском одиночном катании была большая конкуренция — «столько фантастических прокатов». Специалист назвал завершившийся турнир «шедевром».

