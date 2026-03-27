Ирина Роднина считает, что Первый канал эксплуатирует фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре со Sport24 высказалась о большом количестве соревнований по фигурному катанию в России. По ее мнению, оно вызвано интересом со стороны телевидения.

Собеседник издания согласилась с тем, что большое количество шоу-турниров способствует популяризации фигурного катания, но сами фигуристы при этом слишком устают.

«У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует наших спортсменов. Возьмите тот же «Ледниковый период». По ощущениям, он в эфире уже 20 лет. За это время Антарктида таять начала, а он все держится», — сказала Роднина.

Прославленная спортсменка предположила, что зрителям больше ничего не интересно смотреть, кроме фигурного катания.

Ранее Евгений Плющенко призвал арбитров жестче оценивать фигуристов на внутрироссийских соревнованиях.