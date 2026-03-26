Плющенко призвал судей жестче оценивать фигуристов на внутренних соревнованиях

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о ситуации с судейством в российском фигурном катании. Он призвал арбитров выставлять спортсменам объективные оценки на внутренних соревнованиях.

По мнению Плющенко, завышая баллы, судьи оказывают фигуристам медвежью услугу. Спортсмены и тренеры должны понимать, где они находятся в настоящий момент, куда им нужно стремиться, какие элементы улучшать. Когда же на внутренних соревнованиях фигуристы получают 310 баллов, на уровне Ильи Малинина, это создает у них ложное представление о своих возможностях.

«Если недокрут — значит, недокрут. Если блок сорван — значит, сорван, не четвертый уровень, а третий. Пожестче надо, пожестче. Тогда будут понимать. А то короны многие понадевали… Это путь в никуда», — сказал Плющенко.

Плющенко выразил надежду, что федерация пересмотрит свое отношение к судейству, и российское фигурное катание грамотно пройдет следующий олимпийский цикл.

