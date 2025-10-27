Иск на 68 млн рублей: Митрошина подала в суд на своих бывших юристов

Блогер-миллионник Саша Митрошина направила в суд исковое заявление против своих бывших адвокатов Алисы Волховой и Ольги Гольцевой, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «112». В документе содержится требование о взыскании с юристов 68,6 млн руб.

Как утверждает Митрошина, адвокаты вводили ее в заблуждение, предлагая за денежное вознаграждение урегулировать проблемы с налоговыми органами.

Согласно иску, юристы требовали 41 млн руб. за организацию защиты от возможной блокировки банковских счетов, 12,4 млн руб. за оформление гражданства государства Вануату, а также 5 млн руб. за исключение из специального списка ограничений.

Блогерша настаивает на полном возврате денежных средств и компенсации причиненного ее здоровью вреда.

В марте 2025 года Митрошину задержали в Сочи. Она обвиняется в совершение преступления, предусмотренного статьей об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, блогерша легализовала финансовые средства, полученных в результате уклонения от исполнения обязанностей по уплате налоговых платежей.

В ходе расследования следствие установило, что общая сумма невыплаченных налогов превысила 127 млн руб.

