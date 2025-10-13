Мосгорсуд на полгода снизил наказание блогеру Елене Блиновской

Московский городской суд вынес решение об изменении приговора блогеру Елене Блиновской до 4,5 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее Блиновскую осудили на пять лет пребывания в колонии общего режима за уклонение от налогов, а также отмывание денежных средств. После этого ее адвокаты подали апелляцию, которую рассмотрел Московский городской суд.

«Приговор Савеловского районного суда Москвы изменить, назначить осужденной Блиновской Елене Олеговне наказание в виде 4,5 года лишения свободы. В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменений», — указал он в своем вердикте.

Мосгорсуд посчитал, что признание вины подсудимой можно считать смягчающим обстоятельством. К таким же факторам отнесено наличие двоих малолетних детей.

Ранее стало известно, что за время следствия Блиновская уже провела в СИЗО и под домашним арестом более половины назначенного ей срока. Об этом сообщил представитель ее защиты.