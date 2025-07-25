Испанская синхронистка обрадовалась возвращению россиян на международную арену

Испанская синхронистка Айрис Тио Касас прокомментировала итоги чемпионата мира по водным видам спорта, на котором она завоевала три золотые медали.

Последнюю она завоевала в произвольной программе микст-дуэтов, где испанцы на 0,4 балла опередили россиян Александра Мальцева и Олесю Платонову.

Спортсменка заявила, что это лучший результат в ее карьере, и отметила, что соревноваться с российским дуэтом было очень сложно.

«Мне кажется, здорово, что россияне вернулись в наш вид спорта, они действительно хороши. Это здорово для нашего вида спорта, мы смотрим на них и тоже стараемся показать высокий уровень, так все растут», — сказала Касас.

Российские спортсмены на данный момент завоевали на чемпионате мира в Сингапуре семь медалей, три из которых золотые. Синхронист Александр Мальцев выступал в четырех дисциплинах и только в одной остался без золота.