Синхронист Мальцев впервые остался без золота на чемпионате мира в Сингапуре

Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира в Сингапуре.

Россияне лишь 0,4 балла уступили дуэту из Испании.

Мальцев пояснил, что испанцы сделали ставку на артистизм, а они с Олесей построили свою программу на технике, но в произвольных выступлениях художественное впечатление играет решающее значение.

Александр Мальцев стал героем чемпионата мира. Он завершил выступления с тремя золотыми и одной серебряной медалью. Спортсмен победил в произвольной и технической программах в сольных выступлениях, а также взял золото в технической программе микст-дуэтов с Майей Гурбанбердиевой.

Чемпионат мира в Сингапуре продлится до 3 августа.

Ранее немецкий пловец Йоша Сальхов высказался об участии российских спортсменов в чемпионате мира.