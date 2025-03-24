Испанские футболистки просят предоставить им арбитров-мужчин из-за низкого качества судейства

Женская футбольная лига Испании (Liga F) обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой предоставить им арбитров-мужчин для обслуживания матчей, пишет Mundo Deportivo.

Для этого придется изменить регламент женской лиги, в котором прописано, что работать на матчах могут только арбитры-женщины.

Издание отмечает, что просьба о мужчинах-судьях инициирована снизу, от самих футболисток, возмущенных удручающим уровнем судейства.

Так, скандалом завершился матч «Реал» — «Барселона», в котором мадридской команде впервые в истории удалось обыграть соперниц из Каталонии (3:1). При этом был отменен чистый гол «Барсы», а один из мячей «Реала», как утверждает Mundo Deportivo, засчитывать было нельзя.

Ранее экс-футболист «Зенита» Павел Погребняк посоветовал игрокам петербургского клуба меньше раздавать интервью и сосредоточиться на завоевании очередного трофея.