Испанский тренер Риера предпочел «Црвену Звезду» «Спартаку»

По данным источника, испанский специалист уже подписал предварительное соглашение с «Црвеной Звездой» и возглавит команду в декабре, когда в чемпионате Сербии наступит зимняя пауза.

Риера считался одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака» на замену Деяну Станковичу. У испанского тренера русская жена, он хорошо знаком с культурой и футболом России. Однако против его назначения выступал спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что дни Станковича в «Спартаке» сочтены, и тренер об этом знает: красно-белые не скрывают, что ищут нового тренера.