Испанскому певцу Энрике Иглесиасу запретят целовать поклонниц на концерте в Казахстане

В Казахстане разразился скандал вокруг выступления известного испанского певца Энрике Иглесиаса, сообщает Super.ru. запретят. Вице-министр культуры и информации республики Канат Искаков заявил, что Иглесиасу могут запретить целовать поклонниц во время концерта.

По словам Искакова, такая практика противоречит местным моральным и этическим нормам. Власти намерены обсудить этот вопрос с организаторами мероприятия, чтобы пресечь действия, нарушающие законодательство страны.

Стоит отметить, что эта традиция в шоу-программе артиста вызывала нарекания и раньше. Еще в 2022 году певец опубликовал в личном блоге видео с поцелуем фанатки, из-за чего разозлил часть поклонников. Тогда же в Сети развернулась бурная дискуссия о допустимости такого поведения на сцене.

Энрике, сын другого популярного исполнителя Хулио Иглесиаса, женат на российской теннисистке Анной Курниковой. Пара воспитывает четверых детей.

