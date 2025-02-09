Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри привлекли внимание публики своим появлением на мероприятии по поддержке военнослужащих и их семей «Игры непобежденных» в Канаде. Как пишет журнал The Voice, после торжественной речи Меган страстно поцеловала своего супруга.

Отмечается, что это романтическое событие стало настоящим «хитом» и символом их крепких чувств на фоне недавних слухов о проблемах в браке. Публика аплодировала поцелую представителей королевской семьи.

Несмотря на положительные эмоции, которые супруги продемонстрировали на мероприятии, недавние слухи о возможных проблемах в их браке продолжают обсуждаться в СМИ. Инсайдеры выясняют, на каких основах держатся их отношения на фоне трудностей, с которыми они столкнулись.

Ранее The New York Post сообщило, что президент США Дональд Трамп отказался выдворять принца Гарри, герцога Сассекского из страны, сославшись на то, что он и так имеет проблемы со своей женой Меган Маркл.

После публикации книги «Запасной» у общественников в США возникли вопросы о законности визы Гарри, так как он признался, что в подростковом возрасте употреблял запрещенные вещества.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что суд рассмотрит дело о депортации британского принца Гарри из США.