Исполнительница хита к фильму Клинта Иствуда скончалась в США

В публикации не уточняется, что стало причиной смерти певицы, однако иностранные обозреватели отметили, что Флэк не стало в 88 лет в США. Она скончалась в окружении близких.

О кончине артистки скорбят не только близкие, но и коллеги и непосредственные помощники. Так, менеджер Сюзанна Кога назвала звезду исключительной, способной своим размеренным голосом двигать эпохи и вдохновлять поколения.

Робэрта Флэк стала наиболее известной в 1972 году, когда ее заметил актер Клинт Иствуд. Ему понравилась ее песня The First Time Ever I Saw Your Face, которую в итоге он использовал в своем первом фильме «Сыграй мне «Туманно». Далее начался путь исполнительницы к славе. Флэк удалось стать знаменитой после ряда хитов, таких как Killing Me Softly With His Song и Feel Like Makin' Love. За все она получила престижную награду «Грэмми». В 1991 году Робэрта попала топ-10 американских синглов с хитом Set the Night to Music.

Ранее на 55-м году жизни умер создатель «Дорожного радио».