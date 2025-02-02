Исполнительница хита «Сигма бой» Betsy собралась спеть с Билли Айлиш

Российская школьница, известная под псевдонимом Betsy, дала эксклюзивное интервью « Известиям », в котором рассказала о своём желании начать сотрудничество с американской исполнительницей Билли Айлиш. Она исполнила хит «Сигма бой», который стал популярным среди молодёжи.

Бетси также выразила желание сотрудничать с исполнителями Bbno$ и Imagine Dragons.

В интервью представителям СМИ артистка сообщила, что в ближайшее время выйдет ее новая песня.

«У меня скоро выходит моя новая песня, „Queen of drama“ называется, и будет потом фит с большим артистом, и я пока не могу сказать, с каким», — объяснила девочка.

Глава коллектива, в котором выступает исполнительница, сообщил, что в данный момент ведутся переговоры с ведущими звукозаписывающими студиями о возможном сотрудничестве в будущем.

Ранее Mash сообщил, что диджей Виталий Лазарев обвинил автора «Сигма бой» Михаила Чертищева в плагиате.