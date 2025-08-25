Исполнительнице роли Лиды в легендарной «Операции "Ы"» срочно потребовалась помощь медиков

Известной советской и российской актрисе Наталье Селезневой, прославившейся ролью Лиды в комедии Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», срочно потребовалась помощь медиков, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, артистка вызвала скорую медицинскую помощь домой. 80-летняя актриса испытала сильные боли в позвоночнике.

Прибывшие врачи оказали необходимую помощь, сделав обезболивающий укол. После проведенной процедуры самочувствие Селезневой улучшилось, и она приняла решение отказаться от госпитализации.

Актриса пообещала медицинским работникам самостоятельно посетить поликлинику для прохождения полноценного медицинского обследования.

Как рассказала Mash домработница Селезневой, в настоящее время артистка находится дома, ее состояние стабилизировалось.

