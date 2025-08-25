Исполнительнице роли Лиды в легендарной «Операции "Ы"» срочно потребовалась помощь медиков
Фото: [youtube.com/Пани Катарина TV]
Известной советской и российской актрисе Наталье Селезневой, прославившейся ролью Лиды в комедии Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», срочно потребовалась помощь медиков, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, артистка вызвала скорую медицинскую помощь домой. 80-летняя актриса испытала сильные боли в позвоночнике.
Прибывшие врачи оказали необходимую помощь, сделав обезболивающий укол. После проведенной процедуры самочувствие Селезневой улучшилось, и она приняла решение отказаться от госпитализации.
Актриса пообещала медицинским работникам самостоятельно посетить поликлинику для прохождения полноценного медицинского обследования.
Как рассказала Mash домработница Селезневой, в настоящее время артистка находится дома, ее состояние стабилизировалось.
