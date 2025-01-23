Российскую звезду фильма «Анора» номинировали на «Оскар»

Участие в фильм американского режиссера может принести Юре Борисову престижную кинопремию «Оскар». Имя российского актера появилось в списке номинантов на сайте организаторов церемонии.

Юру Борисова номинировали на получение премии за лучшую мужскую роль второго плана в нашумевшем фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». В этой же категории указаны актеры Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Актриса Мики Мэдисон, сыгравшая секс-работницу в «Аноре», номинирована на награду в категории главная лучшая женская роль. Претендует на статуэтку в той же категории актриса Дэми Мур за главную роль в фильме «Субстанция».

Напомним, что Юру Борисова номинировали на множество кинопремий. Среди них награда Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award), британская BAFTA и «Золотой глобус».

Ранее сообщалось, что актера Юру Борисова также номинировали на кинопремию Vancouver Film Critics Circle