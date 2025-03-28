«Испортил детство»: приемный сын Зверева хочет отсудить у отца 25 млн руб.
Mash: приемный сын стилиста Зверева захотел отсудить у отца 25 млн руб.
Фото: [vkvideo.ru/Телеканал АИСТ | Иркутская область]
Приемный сын известного российского стилиста и телеведущего Сергея Зверева — Сергей Зверева — младший, планирует подать в суд на отца с иском о компенсации в размере 25 млн руб. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.
Молодой человек утверждает, что его детство было разрушено эпизодами, когда отец водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди», где присутствовали голые взрослые. По словам Зверева-младшего, такие «развлечения» оказали на него сильное психологическое влияние.
Как пишет Mash, отец и сын не виделись уже около 10 лет. За это время их отношения успели накалиться до предела — по утверждению молодого человека, отец выгнал его из дома, обвинив в краже.
Кроме того, рассказывал Зверев-младший, он хотел найти своих кровных родителей, о чем сообщил приемного отцу. Стилисту такая инициатива не понравилась, и он назвал это предательством.
Сейчас Сергей-младший находится на грани выживания, подрабатывая на случайных работах. Тем не менее он уже подготовил иск к суду и намерен отстаивать свою правоту.
Ранее стилист Сергей Зверев назвал внесение его имени в базу «Миротворец» честью.