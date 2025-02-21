Стилист Зверев назвал честью включение своего имени в базу «Миротворец»

Сергей Зверев, стилист и певец, прокомментировал включение своего имени в украинский проект «Миротворец», подчеркнув, что быть среди настоящих патриотов, кто там представлен, — это большая честь, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Зверев был добавлен в базу данных украинского сайта, где в качестве причины названо «продвижение войны» и «угроза суверенитету и территориальной целостности Украины».

Он отметил, что попадание в список, в котором находятся такие лица, как президент России и другие видные патриоты, признанные деятели культуры, науки и образования, является для него почетным.

Зверев добавил, что давление, связанное с этой ситуацией, не может отменить его высказывания в день трагической гибели племянника во время специальной военной операции.

Сайт «Миротворец» славится своими скандальными материалами, в которых раскрываются личности журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их «предателями родины».

Ранее сообщалось, что Джигурда считает своей заслугой включение в список угроз на Украине.