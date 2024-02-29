Источник: Промеса сняли с борта самолета «Спартака» в Дубае

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь с командой из ОАЭ, где красно-белые проводили сборы, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В Нидерландах футболиста объявили в международный розыск. Суд приговорил его к шести годам по обвинению в контрабанде наркотиков и к полутора годам — за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Адвокат Промеса подал апелляцию на оба решения.

Однако, как утверждает источник, задержка Квинси в Дубае, по предварительным данным, не связана с его уголовным преследованием.

Нападающему придется самостоятельно добираться в Санкт-Петербург. 2 марта «Спартак» в гостях сыграет в принципиальном матче против «Зенита» в возобновляющемся после зимней паузы чемпионате РПЛ.