Нападающего «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде крупной партии наркотиков.

В 2020 году в бельгийском Антверпене полиция задержала две партии наркотиков общим весом в 1370 кг. По версии следствия, запрещенное вещество принадлежало футболисту. Кроме того, указывалось, что Промес был связан с наркоторговцем Питом Уортелом.

Летом 2023 года Промес уже был осужден на полтора года за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату во время вечеринки. Футболист подал апелляцию на это решение.

В настоящее время голландский нападающий находится в ОАЭ на сборах «Спартака».

Квинси Промес выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, а затем вновь присоединился к красно-белым зимой 2021 года. Голландец является самым результативным иностранцем в истории российского футбола — на счету 32-летнего нападающего 92 мяча в чемпионатах России.