Источник: «Зенит» хочет приобрести форварда «Спартака» Соболева

«Спартак» установил сумму отступных за игрока в 30 млн евро для отечественных клубов и в 15 млн евро — для иностранных. Настоящее соглашение Соболева с красно-белыми будет действовать еще два года.

Александр Соболев пришел в столичный клуб летом 2020 года. «Спартак» заплатил за форварда «Крыльям Советов» 4,5 млн евро.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за столичный клуб в чемпионате и Кубке России. На его счету 10 мячей, 9 результативных передач и 9 желтых карточек.

В составе национальной сборной Соболев за четыре года сыграл 15 матчей и забил 6 мячей.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана.