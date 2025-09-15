Исторический финиш на ЧМ-2025: марафонец из Танзании выиграл у немца всего на 0,03 секунды

Чемпионат мира по легкой атлетике в Японии завершился невероятным марафоном — победитель определился лишь с помощью фотофиниша с рекордным разрывом в 0,03 секунды. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Марафонская дистанция на чемпионате мира в Японии подарила зрителям уникальное зрелище, которое войдет в историю легкой атлетики. Победу в забеге на 42,2 километра с результатом 2:09:48 одержал 33-летний танзаниец Альфонс Симбу.

Его финишный рывок стал полной неожиданностью для всех, включая лидировавшего до последних метров немца Аманала Петроса, который показал точно такое же время. Разницу в три сотых секунды смог зафиксировать только электронный хронометраж. Для сравнения, даже в беге на 100 метров у мужчин разрыв между первым и вторым призером часто бывает больше.

Подобный фотофиниш на марафонской дистанции является беспрецедентным случаем.

