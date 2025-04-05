Сахалинские авиаторы нарисовали дроном в небе клюшку в честь Овечкина

В честь выдающегося достижения хоккеиста Александра Овечкина беспилотный летательный аппарат, оснащённый системой «ЭРА-ГЛОНАСС», создал в небе над Сахалином изображение в виде восьмерки и гигантской хоккейной клюшки, длина которой превысила 2200 метров. Об этом в беседе с РИА Новости поведал Алексей Райкевич, руководитель оператора системы «ГЛОНАСС».

В минувшую субботу российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд, повторив достижение легендарного Уэйна Гретцки, которое держалось с 1999 года.

Воспитанник московского «Динамо» и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил 894 шайбы в Национальной хоккейной лиге, и теперь его отделяет от собственного рекорда отделяет всего одно взятие ворот.

«Одной из визитных карточек Овечкина является его игровой номер — 8. Дрон начертил в небе восьмерку в качестве знака бесконечности любви к спорту и символа безграничных побед российского хоккея. Общая длина маршрута составила более 8 километров», — сказал Райкевич.

Беспилотный летательный аппарат был оснащен специальным устройством слежения, которое было подключено к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Благодаря этому в режиме реального времени был создан маршрут полета воздушного судна, — сообщил он.

Полет в районе дронопорта «Пушистый» был организован компаниями АО «ГЛОНАСС» и «Аврора БАС», которая специализируется на беспилотной авиации на Дальнем Востоке.

В свою очередь в «Яндекс.Маркете» рассказали, что 31 марта стартовал проект в поддержку рекорда Александра Овечкина — веб-ресурс, где фанаты могут выразить свою поддержку. За первые дни работы на сайт поступило более 25 тысяч мессенджей с пожеланиями «Ови» от болельщиков.

Ранее Овечкин поблагодарил команду и семью за помощь в достижении рекорда Гретцки.