«История со вкусом»: в Подмосковье открылась выставка, посвященная истории чаепития
Посвященная культуре чаепития выставка открылась в Подмосковье
Фото: [Верейский историко-краеведческий музей]
В Верейском историко-краеведческом музее в Наро-Фоминске открылась выставка «История со вкусом». Она посвящена культуре и традициям чаепития, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В экспозиции — редкие образцы фарфора, жестяные банки дореволюционных торговых марок чая, фигурные стеклянные бутылки, а также конфетницы.
Отдельную часть выставки посвятили коллекции лаковых деревянных шкатулок и копилок девятнадцатого века.
Как уточнили в министерстве, выставка будет работать до начала марта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что все подмосковные дома культуры планируется привести к единому стандарту.
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