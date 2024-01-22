«История со вкусом»: в Подмосковье открылась выставка, посвященная истории чаепития

В Верейском историко-краеведческом музее в Наро-Фоминске открылась выставка «История со вкусом». Она посвящена культуре и традициям чаепития, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции — редкие образцы фарфора, жестяные банки дореволюционных торговых марок чая, фигурные стеклянные бутылки, а также конфетницы.

Отдельную часть выставки посвятили коллекции лаковых деревянных шкатулок и копилок девятнадцатого века.

Как уточнили в министерстве, выставка будет работать до начала марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что все подмосковные дома культуры планируется привести к единому стандарту.

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