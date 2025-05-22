Историк Дюков пояснил важность открытия музея о событиях в Курской области
Историк Дюков: создание музея о событиях в Курской области полностью оправданно
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По словам историка Александра Дюкова, инициатива главы государства Владимира Путина о создании музея, посвященного событиям в Курской области, полностью оправданна, поскольку забывать подобное нельзя. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что в этом регионе практически за 80 лет часть территории России оказалась под прямой оккупацией, именно часть старой территории страны, которая прошла для области тяжело: уничтожение мирного населения, страдания мирного населения, выходящие за рамки простых боевых действий.
По мнению эксперта, в указанной ситуации нельзя замалчивать то, что произошло в Курской области. Нужно ясно определить, что это было, и представить информацию и жителям региона, которые в первую очередь станут посещать указанный музей: оккупацию, героизм военных, защищавших и освобождавших область, а также вклад северокорейских союзников, также участвовавших в освобождении.
Ранее Путин рассказал о просящих об эвакуации «остатках» украинской армии в Курской области.