По словам историка Александра Дюкова, инициатива главы государства Владимира Путина о создании музея, посвященного событиям в Курской области, полностью оправданна, поскольку забывать подобное нельзя. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что в этом регионе практически за 80 лет часть территории России оказалась под прямой оккупацией, именно часть старой территории страны, которая прошла для области тяжело: уничтожение мирного населения, страдания мирного населения, выходящие за рамки простых боевых действий.

По мнению эксперта, в указанной ситуации нельзя замалчивать то, что произошло в Курской области. Нужно ясно определить, что это было, и представить информацию и жителям региона, которые в первую очередь станут посещать указанный музей: оккупацию, героизм военных, защищавших и освобождавших область, а также вклад северокорейских союзников, также участвовавших в освобождении.

Ранее Путин рассказал о просящих об эвакуации «остатках» украинской армии в Курской области.