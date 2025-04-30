Путин рассказал о просящих об эвакуации «остатках» украинской армии в Курской области

Российская армия полностью вытеснила украинских боевиков из Курской области, однако в некоторых районах остались разрозненные группы солдат, которые прячутся в труднодоступных местах — в щелях, подвалах и заброшенных зданиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Музей Победы на Поклонной горе в Москве в рамках марафона «Знание. Первые».

По словам российского лидера, ситуация на курском направлении осложняется тем, что большинство украинских боевиков отказались от сдачи в плен и продолжают прятаться.

«Мы слышим, что говорят там — просят эвакуации. Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции», — сказал Путин.

В целом, отметил российский президент, ситуация на курском направлении находится под контролем, а активные боевые действия полностью завершены.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о воюющих на стороне России французах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).