ISU отстранил пожизненно украинского судью за мошенничество

В связи с попыткой вмешательства в результаты соревнований Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о пожизненном отстранении украинского судьи по фигурному катанию Юрия Балкова от работы. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте спортивной организации.

В ходе этапа юниорского гран-при в Любляне произошел инцидент, который привел к увольнению судьи. Балков отправил сообщение одному из коллег, потребовав завысить ряд оценок для украинского дуэта.

Адресат не ответил на призыв, но двое украинских спортсменов и так смогли одержать победу без чьей-либо помощи.

В дальнейшем Балков пытался объяснить свои действия тем, что в своем сообщении он просто выражал свою любовь к фигурному катанию в целом и к украинской паре в частности. Однако стоит отметить, что ранее он уже был дисквалифицирован после Олимпийских игр 1998 года в Японии, что усугубило его ситуацию.

Отныне Балков не только не может быть судьей спортивный соревнований, но и не может участвовать в любой деятельности, связанной с соревнованиями, которые проводятся под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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