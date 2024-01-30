ISU сместил Россию на третье место по результатам Олимпиады в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) сместил Россию на третье место по результатам Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Такое решение принято после пересмотра результатов российской фигуристки Камилы Валиевой. Накануне ISU аннулировал их из-за допингового скандала. Девушку дисквалифицировали ранее якобы за нарушение антидопинговых правил.

Таким образом, после перерасчета очков золото турнира забрали США. На втором месте — сборная Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по делу Валиевой. Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года, то есть до 2028 года. Дисквалификация означает лишение медалей, в том числе чемпионата Европы. Первое место теперь перешло Анне Щербаковой, а серебро досталось Александре Трусовой.

Таким образом, ISU аннулировал результаты Валиевой в командном турнире Олимпиады-2022 года. Такое решение коснулось и других российских фигуристов — Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Кроме того, Валиева лишилась призовых мест на Гран-при России.

Ранее мы сообщали, что Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова прокляла CAS за решение по делу Валиевой.