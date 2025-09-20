ISU выложил видео с выступлением Гуменника, заменив мелодию на украинскую песню

Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в своих соцсетях фрагмент проката российского фигуриста Петра Гуменника на квалификационном олимпийском турнире в Пекине.

При этом пресс-служба союза заменила мелодию из фильма «Парфюмер», под которую катался Гуменник, на песню украинской группы KAZKA.

Петр Гуменник выиграл короткую программу с личным рекордом и солидным отрывом от конкурентов. Россиянин набрал 93,80 балла и опережает мексиканца Донована Каррильо (84,97) и француза Франсуа Пито (81,24).

Ранее россиянка Аделия Петросян захватила лидерство после короткой программы в соревнованиях женщин-одиночниц. Для завоевания олимпийской лицензии Гуменнику и Петросян достаточно попасть в пятерку лучших по итогам двух выступлений.