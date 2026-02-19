Италия отказывается выдавать визы сопровождающим российских паралимпийцев

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских и белорусских паралимпийцев. Как сообщает La Repubblica, этот вопрос накануне обсуждался на заседании кабинета министров.

При этом Таяни предлагает отказывать в визы даже в тех случаях, когда речь идет о спортсменах, которым сопровождающие крайне необходимы из-за ограниченных возможностей здоровья.

Глава МИД уже встречался с министром спорта Италии Андреа Абоди, после чего было выпущено совместное заявление, в котором был выражен протест против решения Международного паралимпийского комитета о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном.

Более мягкой позиции придерживается министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида, который призвал избегать любой дискриминации.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Гуменник не получил приглашения для участия в показательных выступлениях на Олимпиаде.