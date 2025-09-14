В составе российской команды на чемпионате по рытью могил, проходившем в Венгрии, участвовал гражданин Италии. Об этом сообщил директор новосибирского крематория Борис Якушин, его слова приводит телеграм-канал «Подъем».

Якушин объяснил, что наличие иностранца в команде объясняется проблемами, возникшими при оформлении шенгенских виз, и было реализовано по предложению коллег. Он уточнил, что в команде были итальянец и русскоговорящий, работающий в Италии. Якушин описал их как молодых, обаятельных и искренних людей.

Директор крематория также отметил, что команда, несмотря на занятое последнее место, пользовалась поддержкой зрителей. По мнению Якушина, участие итальянца в российской команде могло улучшить отношение к России, так как обычно страну представляют как агрессивную, а здесь страну представлял итальянец, что стало своего рода открытием для многих.

