Иван Ургант оплатил реабилитационный отдых детям с аутизмом из приграничных регионов

Иван Ургант полностью оплатил реабилитационную поездку для детей с расстройствами аутистического спектра и их семей из приграничных Курской и Белгородской областей. Известный телеведущий, давний попечитель Центра лечебной педагогики, организовал их отдых и занятия в кемпинге на Валдае. Об этом пишет Starhit.

Телеведущий Иван Ургант оказал значительную поддержку семьям, воспитывающим детей с аутизмом. Он анонимно финансировал их поездку в кемпинг «Лесная сказка», организованный Центром лечебной педагогики на Валдае.

Для групп из Курской и Белгородской областей, живущих в постоянном стрессе из-за близости к зоне боевых действий, эта поездка стала возможностью перевести дух. Программа включала не только отдых на природе, но и комплекс развивающих мероприятий — мастер-классы и консультации с профильными специалистами.

