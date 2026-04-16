Жителям Подмосковья рассказали, что делать в случае укуса клеща

Врач из Балашихи рассказала, что делать в случае укуса клеща
Фото: [istockphoto.com/Nataba]
Эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева рассказала, что делать, если укусил клещ. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.
По словам врача, сначала нужно аккуратно извлечь клеща. Сделать это можно самостоятельно или в травмпункте. После этого место укуса необходимо обработать антисептиком. Клеща следует передать в специализированную лабораторию, после чего нужно посетить участкового врача или инфекциониста.
В Подмосковье сдать клеща можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области, который расположен на улице Семашко, 2 в Мытищах. В Балашихе травмпункты расположены по адресам: мкр. Керамик, Носовихинское шоссе, 12к1; г. Балашиха, пр. Ленина, д. 63.
В Балашихе уже зарегистрировали первые случаи укусов клещей. Всего было выявлено 15 таких случаев, в том числе 4 случая укусов детей. В 2025 году в округе зафиксировали 568 случаев, в том числе 136 — у детей.
