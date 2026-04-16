Жителям Подмосковья рассказали, что делать в случае укуса клеща

По словам врача, сначала нужно аккуратно извлечь клеща. Сделать это можно самостоятельно или в травмпункте. После этого место укуса необходимо обработать антисептиком. Клеща следует передать в специализированную лабораторию, после чего нужно посетить участкового врача или инфекциониста.

В Подмосковье сдать клеща можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области, который расположен на улице Семашко, 2 в Мытищах. В Балашихе травмпункты расположены по адресам: мкр. Керамик, Носовихинское шоссе, 12к1; г. Балашиха, пр. Ленина, д. 63.

В Балашихе уже зарегистрировали первые случаи укусов клещей. Всего было выявлено 15 таких случаев, в том числе 4 случая укусов детей. В 2025 году в округе зафиксировали 568 случаев, в том числе 136 — у детей.

