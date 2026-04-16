В Подмосковье вручили первые в этом году свидетельства по программе «Социальная ипотека» медикам

Сегодня, 16 апреля, в Доме правительства Московской области состоялось первое в текущем году вручение свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение собственного жилья получили 12 медицинских работников, среди которых были как врачи, так и представители среднего медперсонала. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Программа «Социальная ипотека», которая успешно действует уже 10 лет, стала надежным инструментом поддержки специалистов отрасли. За годы ее реализации собственное жилье смогли приобрести свыше 2 тыс. медиков. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в планах на текущий год вручить 81 сертификат.

Условия программы продуманы так, чтобы максимально облегчить финансовую нагрузку на медицинских работников. Московская область берет на себя выплату 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса — это существенно снижает барьер для старта приобретения недвижимости. Более того, на протяжении 10 лет участники программы ежемесячно получают компенсацию суммы основного долга по ипотечному кредиту. В результате сам получатель социальной ипотеки обязан выплачивать лишь проценты по займу, что делает ежемесячные платежи заметно более комфортными и предсказуемыми.

Все детали и актуальные условия участия доступны на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

