Из Красноярска на вершину мира: кто такая Мирра Андреева, покорившая всех на «Ролан Гаррос»

Девятнадцатилетняя теннисистка из Красноярска Мирра Андреева вписала свое имя в историю. В финале «Ролан Гаррос» в Париже она разгромила представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Эта победа принесла россиянке первый в карьере титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и мгновенно подняла ее на шестую строчку мирового рейтинга WTA. Кто такая Мирра Андреева, и какой прошла путь до триумфа, выяснило интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мирра Андреева родилась 29 апреля 2007 года в Красноярске. Любовь к большому теннису в семье привила мама — Раиса Андреева, которая увлеклась этим спортом еще до рождения дочерей. Главной опорой и постоянным спарринг-партнером для Мирры стала старшая сестра Эрика, тоже успешная профессиональная теннисистка.

В шесть лет Мирра пошла по стопам сестры и оказалась в красноярском клубе «Теннис Холл». Первым тренером стала Марина Павлова. Однако сибирский климат и ограниченная инфраструктура, по мнению семьи, мешали профессиональному росту. Выход нашелся в переезде: сначала в Сочи к тренеру Кириллу Крюкову, затем в Подмосковье. Из-за плотного тренировочного графика Мирра с шестого класса перешла на дистанционное обучение.

Прорыв и международное признание

2022 год стал поворотным: сестры Андреевы переехали во Францию для тренировок в Elite Tennis Center в Каннах. Тогда же началась взрослая карьера Мирры. Стремительный взлет не заставил себя ждать. После того как юная россиянка ворвалась в топ-50 мирового рейтинга и дошла до четвертого раунда Australian Open, WTA признала ее «Новичком года» в 2023-м.

В 2024 году спортсменка добавила в коллекцию серебряную олимпийскую медаль в парном разряде — в паре с Дианой Шнайдер на Играх в Париже. А 2025 год принес победы на крупных турнирах категории WTA-1000, включая Индиан-Уэллс, и выход на пиковую пятую строчку мирового рейтинга.

Триумф на кортах Парижа

Путь Мирры к кубку «Ролан Гаррос» получился уверенным и даже местами брутальным. В четвертьфинале она разобралась с румынкой Соранной Кырстей — 6:0, 6:3. В полуфинале не оставила шансов украинке Марте Костюк (6:4, 6:4). В решающем матче на корте Филиппа Шатрие россиянке противостояла польская теннисистка Майя Хвалиньская.

Соперница, к слову, находилась далеко за пределами первой сотни рейтинга WTA, но на пути к финалу успела выбить нескольких сильных соперниц, включая россиянок Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Однако финальная встреча превратилась в бенефис Андреевой. Полное доминирование на корте и уверенная победа в двух сетах — так 19-летняя сибирячка забрала свой первый титул Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева победила на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».