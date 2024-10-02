Из перечня арестованного имущества Блиновской исключили банковский счет ее отца

Из перечня арестованного имущества блогера-миллионника Елены Блиновской исключили банковский счет ее отца, сообщил ТАСС.

В среду, 2 октября, Московский суд признал законным продление срока обеспечительных мер на имущество «королевы марафонов», которая проходит по уголовному делу о налоговом преступлении.

По данным «РЕН ТВ», в суде стала известна информация о доходе отца Блиновской. Согласно этим сведениям, отец блогера заработал в период с 2016 по 2021 годы 500 млн руб.

Известно, что в счет погашения долга перед государством в московском элитном жилом комплексе (ЖК) продали квартиру родителей Блиновской. Стоимость недвижимости составила 90 млн рублей.

«Королеву марафонов» задержали в 2023 году. С 22 января 2024 года она находится под арестом. Блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

У Блиновской арестовали более десяти земельных участков в Алуште и Костромской области.

Ранее сообщалось, что блогерам Валерии и Артему Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы по новому уголовному делу.