Савичева осудила Гагарину за негатив к «Фабрике звезд»

Российская певица Юлия Савичева высказалась о своей коллеге Полине Гагариной из-за ее негатива в адрес «Фабрики звезд», сообщает Super.ru. По мнению исполнительницы песни «Москва — Владивостов», Полина не должна забывать о существовании такого проекта, так как он стал для нее значимым этапом в музыкальной карьере.

Она отметила, что Гагарина является наиболее успешным выпускником «Фабрики звезд». Напомним, Полина победила во втором сезоне проекта, однако после победы отказалась от сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым.

«Я берегу воспоминания о "Фабрике звезд". Для меня это определенный момент жизни, который сделал меня известной на всю страну. И вообще, пинок был мощный. Ни в коем случае нельзя это забывать, как, например, это делает Гагарина. Она не любит обсуждать "Фабрику" и вспоминать, что она там была», — отметила Савичева.

Она также намекнула на давнюю напряженность в их отношениях. По ее словам, причиной этого мог послужить отбор на конкурс «Евровидение», где представлять Россию доверили Юлии, а не Полине.

Певица призналась, что между ними существует негласное соперничество, которое длится уже около 20 лет. Несмотря на это, Савичева считает, что Гагарина достойна уважения за свой успех, но не должна пренебрегать проектом, который дал ей путевку в жизнь.

