Из тюрьмы на Кубок Бразилии: голкипер-убийца Бруно Фернандес вернулся в большой футбол

В 2013 году Бруно, будучи звездой и капитаном легендарного «Фламенго», был приговорен к 22 годам и 3 месяцам заключения. Суд признал его виновным в организации похищения и жестокого убийства своей бывшей подруги Элизы Самудио, которая требовала от него алименты на ребенка. Детали дела потрясли мир: тело девушки было расчленено, части скормлены собакам, а останки закатаны в бетон.

В 2019 году Бруно перевели на полуоткрытый режим, что позволило ему начать тренировки. Несмотря на протесты правозащитных групп и разрывы спонсорских контрактов с клубами, которые пытались его нанять, голкипер продолжал попытки вернуться в спорт. Подписание контракта с «Васко да Гама АС» стало возможным после того, как игрок доказал свою «ресоциализацию». Ожидается, что он выйдет на поле уже в ночь на 20 февраля в матче 1/256 финала Кубка Бразилии против команды «Вело».

