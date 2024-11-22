Из-за перелома ноги во время встречи Washington Capitals Овечкин выбыл из игры на полтора месяца

Форвард и капитан хоккейного клуба НХЛ Washington Capitals — прославленный российский хоккеист Александр Овечкин — пропустит от четырех до шести недель из-за перелома ноги, приводится в сообщении клуба в соцсети X (бывший Twitter).

Как рассказали в пресс-службе команды, «Ови» был травмирован во время последней игры регулярного чемпионата НХЛ с командой «Юта» из Солт-Лейк-Сити. Встреча прошла 19 ноября. В моменте российский форвард не поделил лед и столкнулся с противником Джеком Макбейном. Сообщается, что покинуть лед россиянин смог только при помощи товарищей по команде.

«Капитан Washington Capitals Алекс Овечкин прошел дополнительное обследование у врачей команды. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости, и, как ожидается, он пропустит 4-6 недель», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что перед инцидентом со сломанной ногой Овечкин успел отметиться дублем.

Ранее сообщалось, что капитан Washington Capitals Александр Овечкин выбыл из строя минимум на неделю из-за травмы.