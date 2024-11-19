Капитан «Вашингтона» Овечкин выбыл из строя минимум на неделю из-за травмы

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» в соцсети X сообщил, что капитан команды Александр Овечкин может выпасть из спортивного графика на неделю из-за полученной травмы.

Капитан «Кэпиталз» не сможет выступать как минимум неделю из-за травмы колена. Ближайшие дни он пройдет обследования у врачей и получит рекомендации по лечению. Только после этого будет известно, насколько быстро Ови вернется в строй.

Напомним, хоккеист Александр Овечкин получил травму голени во время столкновения с канадским нападающим Джеком Макбэйном в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Команда россиянина выступала против «Юты». До повреждения Овечкин успел оформить дубль.

Ранее сообщалось, что хоккеиста из России Максима Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев, заподозрив в увлечении запрещенными веществами.