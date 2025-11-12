Избитого в ночном клуба баскетболиста ЦСКА выписали из больницы

Баскетболист «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов, получивший черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, выписан из больницы, сообщила пресс-служба армейцев.

В начале ноября спортсмен был избит в ночном клубе Раменского. Некоторое время он находился в медикаментозном сне, затем был переведен из реанимации в отделение нейрохирургии.

Теперь баскетболист будет проходить восстановление дома. Пресс-служба ЦСКА поблагодарила всех, кто поддерживал игрока.

Отец баскетболиста подал заявление в СК и прокуратуру. Поскольку ведутся следственные действие, в клубе не комментируют произошедшее.

18-летний нападающий перешел в систему ЦСКА в 2025 году. Ранее Владимир Ершов выступал за юношескую команду петербургского «Зенита».

