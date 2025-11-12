«Малыш» из «Торонто» попытался подраться с русским гигантом Задоровым

Забавный эпизод произошел в третьем периоде игры, когда нападающий «Торонто» Макс Доми (рост 178 см) начал задираться с защитником «Бостона» Никитой Задоровым. Канадец даже скинул перчатки.

Российский хоккеист (201 см, 116 кг) с недоумением смотрел на попытки Доми подраться, позволив тому сделать несколько тычков. После этого Задоров ухватил соперника и аккуратно уложил его на лед, придавив своим телом.

Доми за агрессивное поведение получил две минуты штрафа, а не сбрасывавший перчатки Задоров наказан не был. Свои две минуты он получил позже за участие еще в одной стычке.

В минувшем сезоне Никита Задоров стал самым грубым игроком НХЛ со 145 минутами штрафами. В нынешнем регулярном чемпионате на счету защитника 31 минута штрафа и 4 (1+3) очка в 18 матчах.

Ранее капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг забросил первую шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ с марта 2022 года.